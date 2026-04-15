Googleが、「視覚」および「空間認識能力」を強化したロボット用のAIモデル「Gemini Robotics ER 1.6」を発表しました。Google検索を呼び出すなどして周囲の状況について推論するモデルになっているとのことです。Gemini Robotics ER 1.6: Enhanced Embodied Reasoning - Google DeepMindhttps://deepmind.google/blog/gemini-robotics-er-1-6/We’re rolling out an upgrade designed to help robots reason about the physical w