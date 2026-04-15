出川哲朗（62）が14日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜午前1時45分）に出演。放送10年目に突入したテレビ東京系「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜午後6時30分）のこれまでのゲストについて語った。佐久間宣行氏が「この人スゴかったなみたいのあるんですか。ノリノリだったな、っていろんな意味で」と聞くと、出川は、女優仲間由紀恵が「不思議だったのは、出るメリットひとつもない