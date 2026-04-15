出川哲朗（62）が14日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜午前1時45分）に出演。放送10年目に突入したテレビ東京系「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜午後6時30分）のこれまでのゲストについて語った。

佐久間宣行氏が「この人スゴかったなみたいのあるんですか。ノリノリだったな、っていろんな意味で」と聞くと、出川は、女優仲間由紀恵が「不思議だったのは、出るメリットひとつもないのに出てくれた」と感想をもらした。

その後、佐久間氏が東京都の小池百合子知事の名前を出した。出川は「それも日テレの番組で一緒になったときに（出演要請を）言ってみようなかと思って言ったら『私もよく見てるわよ』って言って」と話した。伊集院光は「SPいる世界じゃないですか」とツッコミを入れた。出川は「正直、このときは大変でした。俺らのバイクの後ろ、やっぱそのSPの車、黒い真っ黒な車が何台か…」と説明した。

伊集院は「（小池氏に）『充電させて』って言われた方もびっくりするだろうね」と話すと出川は「あの都知事が自ら行ってくれたんで、ハイ」とそのときの様子について小池氏について語った。

小池氏の出演回は2018年12月で「都が電動バイクの普及促進事業をやっている」こともあり、出演に至っていた。