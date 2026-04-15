日の出屋製菓産業（富山県南砺市）は「100億宣言」に参画し2035年までに売上高100億円の達成を目指す。前期（2月期）売上高は前々期比5％増の42億円。増益も達成した。2035年に向け、さらなる設備投資を行い、富山米など富山県産の食材を使った米菓・和菓子の領域を広げていくとともに、海外や通販の新販路を開拓するなどして売上拡大を図る。富山県で必要とされる企業へと発展させていくことが大きな目的。創業103年目を