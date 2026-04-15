米菓メーカーで海外市場へ挑戦する動きが強まっている。米菓がグルテンフリーの菓子として海外で注目され、ヘルシーなイメージを持たれていることが背景。各社とも人口の多い巨大市場に着目して着実に歩を進める。亀田製菓は、海外事業を国内米菓と並ぶ太い柱に育成すべく、昨年6月に北米唯一の大規模米菓製造会社のTH FOODS, INC.（以下、THF）の全株式を取得して完全子会社化した。THFは35年間、ブランドとしてはうす焼のグ