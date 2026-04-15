【Amazon：ガンプラ】 4月15日 販売再開 Amazonにて、ガンプラ「MG 1/100 ジンクス」などが販売再開している。 今回Amazonに5月再入荷予定のガンプラが販売再開しており、「MG 1/100 ジンクス」「MG 1/100 陸戦ジム」「MG 1/100 ガンダムデスサイズ EW」「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」「HGUC 1/144 ZZガンダム」など、様々なガンプラを確認できた。 なお再度確認を行なった際に