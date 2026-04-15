【リボルテックオプションパーツ拡張パック Vol.1】 8月 再販予定 価格：1,980円 海洋堂は「リボルテックオプションパーツ拡張パック Vol.1」を8月に再販する。価格は1,980円。 本製品はリボルテックに持たせて遊べる銃器とエフェクトを多数収録したパッケージ。大型拳銃2種をそれぞれ2カラー、アサルトライフル、対物スナイパーライフルに