浜松～飯田をつなぐ三遠南信道。「三河東美濃連絡道路」はこれに続く、東海南北軸として構想される。 「三河東美濃連絡道路」は東海地方の新たな南北軸 三河東美濃連絡道路の概要。愛知県・岐阜県外縁部の環状ルートとなる。 日本は山岳地帯が多く、地域間の移動はこれまで大きく制約されてきた。とくに内陸部では「迂回が前提」とされてきた区間も多いが、近年はそれらを補完する広域道路ネットワークの構