浜野まいかが決勝ゴールを決めたなでしこジャパン（日本女子代表）は、現地時間4月14日に米国遠征の2戦目でアメリカ女子代表と対戦。FW浜野まいかが決勝ゴールを決めて、1-0で勝利した。先月の女子アジアカップの優勝後、ニルス・ニールセン監督との電撃的な契約満了によりチームを狩野倫久監督代行が率いる。この遠征ではアメリカとの3連戦が予定され、11日の初戦（カリフォルニア州サンノゼ）は1-2で敗戦。ワシントン州シア