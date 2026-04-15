15日(現地時間)、レアル・マドリードはバイエルン・ミュンヘンとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝2ndレグに臨む。7日に行われた1stレグでは序盤からバイエルンに主導権を握られ、ルイス・ディアス、ハリー・ケインにゴールを割られた。終盤になってキリアン・ムバッペのゴールで1点を返して2ndレグに望みを繋いだが、バイエルンにスコア以上の差を見せつけられての敗戦だった。しかし、指揮官であるアルバロ・アルベロア監