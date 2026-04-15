タレント浜田翔子（40）が15日、Xを更新。第4子男児の出産を公表した。「第4子出産しました無事に会えてほっとしています。男の子4人兄弟、にぎやかさ倍増ですこれからもよろしくお願いします」とつづり、新生児を交えた家族6人写真を公開した。浜田は20年6月にユーチューバーのカブキンと結婚発表。21年12月に帝王切開で第1子男児出産を公表。23年7月、体外受精で第2子を妊娠し、24年1月に第2子男児の出産を報告。24年9月、第