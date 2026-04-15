映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ新作『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』のキャストが正式発表された。アラゴルン役は、ヴィゴ・モーテンセンからジェイミー・ドーナンへ交代となる。 キャスト発表は、米シネマコンのワーナー・ブラザーズのプレゼンテーションで行われた。『フィフティ・シェイズ』シリーズ