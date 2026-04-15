中国・広東省汕頭市でマンションの上層階から香港ドル紙幣がばらまかれる騒動があった。中国メディアによると、騒動があったのは14日午前10時ごろ。現場で撮影された動画には、女性がマンションの上層階の窓から紙幣のようなものをばらまく様子が映っている。下の通りでは多くの人が集まり、落ちてくる紙幣を奪い合った。なお、まかれたのは香港ドル紙幣だったという。地元の記者がマンションの管理会社に問い合わせると「詳細は明