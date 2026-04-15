中国・広東省汕頭市でマンションの上層階から香港ドル紙幣がばらまかれる騒動があった。

中国メディアによると、騒動があったのは14日午前10時ごろ。現場で撮影された動画には、女性がマンションの上層階の窓から紙幣のようなものをばらまく様子が映っている。下の通りでは多くの人が集まり、落ちてくる紙幣を奪い合った。なお、まかれたのは香港ドル紙幣だったという。



地元の記者がマンションの管理会社に問い合わせると「詳細は明かせないが、事態はすでに収拾した」との回答があった。近くの派出所の職員も「すでに対応は完了している」と述べるにとどめ、それ以上の情報は明らかにしなかった。



その後、地元当局は通知を発表し、「当該女性は親族が重病で感情的になっていた。慰めたところ徐々に落ち着きを取り戻した」などと説明した。

中国のネットユーザーからは「金持ちが貧乏人に恵んでくれるのはとても助かる」「（紙幣を）拾わない方がいい。第一に出所が不明だから、第二に本物かどうか分からないから、第三に私がその場にいないから」「拾った金は警察に届けないと犯罪になるよ」「金があっても治せない病気があるということ。だから健康が一番大事」といったコメントが寄せられた。（翻訳・編集/北田）