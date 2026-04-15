音楽やアートといった表現活動によって、障がいのある人たちを支援している団体が神戸市にあります。団体を立ち上げたきっかけや活動について、NPO法人Birth神戸の理事長・萩原護さんに話を聞きました（イメージ）☆☆☆☆障がいを持つ人達が、「表現する・はたらく・相談する」ための活動拠点として設立された同団体。立ち上げのきっかけは神戸での震災が関係しているとか。「1995年、音楽スタジオでアルバイトをしながらロッ