テレ東では4月16日（木）夜7時54分から、「～あなたの知らないNO.1～選ばれし頂点サマ」を放送します。「同じ穴の頂」というタイトルで２回の特番放送を経て、待望のレギュラー化が決定！新木曜ゴールデンとして、いよいよ放送がスタートします！ さまざまな業界には、世間に知られていなくても同じ業界の人から憧れられ、尊敬され、愛される、選ばれし頂点が存在する！その頂に君臨する神様的存在