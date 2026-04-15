12日、フリーアナウンサーの古舘伊知郎（71）がトークバラエティ番組『そこまで言って委員会NP』（読売テレビ）に出演。『アメリカについて知りたいこと』をテーマに出演者らとともに意見を交わした。『イラン攻撃における日本の姿勢は正しかったのか』と題したトークテーマの中で、古舘氏は持論を展開。「スペイン、イタリア、フランスは、アメリカとイスラエルのイラン攻撃について明らかにおかしい、国際法違反だと反論している