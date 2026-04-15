テラテラの池本しおりが、4月9日（木）発売のアイドル誌「BOMB」5月号に登場した。約2年ぶりとなる最新写真集『ほんとのしおり。』を発売した、アイドルグループ・テラテラのメンバーとしても活動する池本しおり。話題の写真集からのボム独占衝撃カットは、しおりのおしりが大変なことに。あんなところやこんなところまで出し惜しみなく披露している。 テラテラ・池本しおり「BOMB」5月号 テラテラ・池本しおり「BOMB」5月号