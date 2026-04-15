Amazon.co.jpで、ワイモバイルの回線を新規契約、または他社からの乗り換え（MNP）で契約すると、対象のスマートフォン本体が割引価格で購入できるキャンペーンが始まった。期間は21日まで。 nubia S2 4月21日までの期間中、「nubia S2」がMNPまたは新規契約で、1万5000円で提供されるほか、「OPPO Reno13 A」も同条件で3万1392円となる。 このほか、フォルダブルスマホ「nubia Flip 3」は、7万560円