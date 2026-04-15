【1/20 ポルシェ タイカン ターボS リアルドライブ ホワイト/イエロー】 8月 発売予定 価格：各8,778円 京商は、企業向けイベント「おもちゃビジネスフェア2026」にてRC「1/20 ポルシェ タイカン ターボS リアルドライブ ホワイト」を展示している。発売は8月を予定し、価格は8,778円。 本商品はイベント会場の同社ブースにて展示され、ポルシェのBEV