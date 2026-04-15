瀬戸内くりーみぃドレッシング香川銀行提供 香川銀行は、高松市の兵庫町支店内にある多目的スペース「兵庫町テラス」で、高松市の食品製造会社、M’s Canada（エムズカナダ）の「瀬戸内くりーみぃドレッシング」を2026年4月24日に販売します。 カナダのレストランで人気のドレッシングを香川県の素材を使って再現し、2025年度のかがわ県産品コンクールで食品部門の優秀賞を受賞しました。タマネ