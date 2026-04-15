おもちゃ業界最大の商談専門見本市『おもちゃビジネスフェア2026』が15日、16日に開催。流通関係者が選ぶ“最も売れると思うおもちゃ”として、ともに30周年を迎えたキャラクターの『Tamagotchi Paradiseシリーズ』、『ポケモン30周年記念おかえり！ピカチュウ1/1』などが各部門で1位を獲得した。【写真】話題の「ぷっくりシール」やたまごっちも！ 各部門の第1位約2000点の新商品を含む、国内主要メーカー53社のアイテム約5