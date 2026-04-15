きょう（15日）、年金が支給されるのに合わせて、岡山中央警察署が特殊詐欺の被害防止を呼びかける啓発活動を行ないました。 【写真を見る】「偽物の警察官の詐欺が増えています」年金支給日に合わせ特殊詐欺の被害防止を呼びかける啓発活動【岡山】 「偽物の警察官の詐欺が増えていますので気をつけてください」 岡山市中区のスーパーで、警察官ら約10人がチラシを配りました。啓発活動は、きょう（15日）が年金