2026年4月13日、韓国メディア・ソウル経済は「中東発の地政学的リスクにより国際原油価格が高騰していることを受け、来月から国内線航空便の燃油サーチャージが従来に比べて4．4倍以上に値上げされる」と伝えた。5月の連休に家族3人で済州（チェジュ）へ行く場合、航空券代は90万ウォンを軽く超えると予想される。航空業界によると、大韓航空とアシアナ口腔は来月、国内線の燃油サーチャージを従来の7700ウォンから3万4100ウォンに