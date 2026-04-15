4月の新学期といえば日本ではクラス替えが一般的だが、世界にも「新学期ならではの文化」があるという。これについて、関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐがパーソナリティーをつとめるラジオ番組にて語った。☆☆☆☆【ロシア】クラス替えがない小学生から高等部までの11年間ずっと同じメンバーで過ごす。担任も11年間同じで絆を深めるそう。とんずは「もう親友って概念ないんちゃう？ぜったい揉めるけどな