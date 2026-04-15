とちぎテレビ 任期満了に伴う那珂川町の町議会議員選挙は１４日、告示されました。 那珂川町の町議会議員選挙は、前回から定数が２減って１１になり、５人オーバーの１６人が立候補する激戦となりました。 内訳は、現職９人、元職１人、新人６人です。政党別では、公明１人、共産１人でそのほかは無所属です。 投票は４月１９日に町内の７カ所で行われ、即日開票されます。１５日から１８日までは期日前