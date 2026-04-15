「立山黒部アルペンルート」が全線開通し、「雪の大谷ウオーク」を楽しむ観光客＝15日午前、富山県立山町立山連峰を貫き、富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光路「立山黒部アルペンルート」が15日、4カ月半ぶりに全線開通した。ルートの営業は11月末まで。室堂ターミナル（標高2450メートル）の付近では、降り積もった雪を道路まで掘り下げてできた巨大な壁の間を歩く企画「雪の大谷ウオーク」も6月25日まで開催。立山黒部