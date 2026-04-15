他車に対して大きなアドバンテージリーフ、アリアに続く、乗用タイプの量販BEV（電気自動車）として日産が選んだのは、BEVをこれまで以上にカスタマーにとって身近な存在にするために、軽自動車規格で開発された『サクラ』だった。【画像】新型登場も迫る！最も経済的にBEVの世界を体験できる『日産サクラ』全46枚同時にサクラは、日産の軽自動車ラインナップにおいてはハイエンドを担うモデル。デビューは2022年だが、それ以降