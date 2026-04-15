総務省の「家計調査（2024年平均）」によると、65歳以上の単身無職世帯における1ヵ月の平均消費支出は約14万8,445円です。しかし、なかには少ない年金収入のみで暮らす高齢者にとって、この数字は到底届かない「理想」ともいえるかもしれません。ある親子の事例から、親世代の「隠れた我慢」の実態と、自尊心を傷つけない支援のあり方を考えます。息子「もう来月からはお金を送れない」もう4月だというのに、外はまだ冬のような寒