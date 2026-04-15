浄化槽の清掃、維持管理などを行っている創業57年の「（有）大分浄化衛生工業所」（大分市、代表取締役社長・牧野新也さん、35歳）。広い社屋の中では、保護猫の「嵐（あらし）」（オス、2歳）をはじめ計10匹の猫たちが暮らし、社員さんや来訪者を癒している。牧野さんが前社長を引き継ぎ、3代目社長に就任したのち、経営方針の違いなどから古参社員が大量に辞めてしまい、会社は苦境に陥った。そんなとき会社を救ってくれたのは猫