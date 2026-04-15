「新型フェアレディZ」まもなく登場！2026年夏、日産を象徴するスポーツカー「フェアレディZ」がマイナーチェンジを迎えます。2022年に現行モデルが登場して以来、初となるマイナーチェンジでは、デザインから走行性能に至るまで多岐にわたるアップデートが予定されています。【画像】超カッコいい！ これが新型「フェアレディZ」です！（30枚以上）まもなく登場予定の新型でも、最大出力405馬力を発揮する3リッターのV型6気