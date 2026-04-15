「新型フェアレディZ」まもなく登場！

2026年夏、日産を象徴するスポーツカー「フェアレディZ」がマイナーチェンジを迎えます。

2022年に現行モデルが登場して以来、初となるマイナーチェンジでは、デザインから走行性能に至るまで多岐にわたるアップデートが予定されています。

【画像】超カッコいい！ これが新型「フェアレディZ」です！（30枚以上）

まもなく登場予定の新型でも、最大出力405馬力を発揮する3リッターのV型6気筒ツインターボエンジンが引き続き採用され、パワフルな後輪駆動の走りは健在です。

しかし、中身は着実に磨き上げられており、エンジンの反応速度が改良されたほか、足回りについても、これまでの硬めでスポーティな味付けから、路面の揺れをしなやかに受け流す上質な乗り心地へと変更されます。

特に注目したいのは、ハイパフォーマンスモデルの「フェアレディZ NISMO」に、待望の6速MT（マニュアル）仕様が追加されること。MT専用のコンピューター制御も導入されており、操る楽しさをより一層追求しました。

外観では、初代モデルの「Gノーズ」を思わせるフロントマスクを採用。先端を30mmほど伸ばしたこの新しい顔立ちは、懐かしさを感じさせるだけでなく、空気抵抗を減らして走行を安定させるという実用的な進化も遂げています。

こうした発表を受け、首都圏の日産ディーラーにはさまざまなお問い合わせが届いています。

ある販売店では、予約の時期や価格を知りたいという顧客からの相談が増えているようです。現行モデルでは、これまで発売直後に受注停止となった経緯もあり、今回こそは早く手に入れたいという切実な思いが現場にも伝わってきます。

一方で、新型の情報が出たことで現在のモデルの契約を先延ばしにする人もいるようで、販売スタッフとしては少し複雑な心境になることもあるといいます。

別の店舗では、すでにフェアレディZを所有しているオーナーから、実車を確認したいという声や、乗り換えを検討したいという相談が寄せられているとのこと。

これまでのモデルで購入を迷っていた人が、今回の新しいデザインを見て「これなら買おう」と決心するケースもあり、マイナーチェンジモデルの発売後は再び多くの予約を抱えることになりそうです。

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2026年夏の発売に向け、まだ店舗側にもすべての詳細な情報が届いているわけではありません。

そのため、いち早く新型を手にしたいのであれば、こまめに販売店へ足を運び、店舗スタッフとコミュニケーションを取りながら最新の情報を集めることが、何よりも重要になりそうです。