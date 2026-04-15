（CNN）フランスの首都パリに拠点を置く死刑廃止団体「EPCM」とノルウェーの人権団体「イラン・ヒューマン・ライツ（IHR）」の共同報告書によると、イランは昨年、過去30年あまりで最多となる死刑を執行した。報告書によると、昨年は少なくとも1639人の死刑が執行され、年間総数で1989年以降最多に。前年の975人から大幅増となった。イランの司法制度は透明性が低く、実数はさらに多い可能性があるという。平均して1日4人あまりの