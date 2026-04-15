4月8日（水）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、この日に誕生日を迎えたMCのDAIGOがユーモラスな1年の抱負を明かした。 ©ABCテレビ 4月で放送4周年を迎えた「DAIGOも台所」。これを記念し、この週はスタジオに視聴者を招いた番組初のスタジオ観覧を行っていた。3日目となるこの日は、講師の先生が、観客からのリクエストに即興で応えたオリジ