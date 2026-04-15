ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）は4月1日、愛知商業高校の生徒たちと共同開発したふりかけ商品「ピリ辛ふりてば」（30g、オープン価格）を発売。「名古屋グルメをふりかけにしよう！」とのテーマで取り組みに着手。味づくりからネーミング、デザインまで高校生の自由な発想を取り入れて作り上げた。新商品「ピリ辛ふりてば」は、名古屋名物・手羽先をイメージしたふりかけ。手羽先風味の味付大豆、味付ごま、あおさ味