あなたは読めますか？突然ですが、「繕う」という漢字読めますか？日常的に使う言葉ですが、いざ漢字で書かれると「補う（おぎなう）」や「縫う（ぬう）」などと混同してしまいそうになりませんか？気になる正解は……「つくろう」でした！繕うとは、破れたり壊れたりした部分を直して、元の形に整えることを意味します。また、身なりを整えたり、失敗や不都合を隠してその場を体裁よくまとめたりする際にも使われます。例文として