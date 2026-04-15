レアアース（希土類）大手の中国北方希土（集団）高科技は13日に公告を出し、2026年第1四半期（1-3月）の親会社株主に帰属する当期純利益が前年同期比109．14％〜118．43％増の9億〜9億4000万元（約207億〜216億2000万円）に達する見込みであることを明らかにした。業績好調の主な原因はレアアース市場の活況に伴う製品価格の上昇にあるという。また、同社が科学的な生産計画を立て、協働を進めてコストを引き下げるとともに質と効