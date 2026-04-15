女優の坂ノ上茜（30）が15日までにインスタグラムを更新。2016年に発生した熊本地震から10年となり、当時を振り返った。熊本市出身の坂ノ上は「熊本地震から10年が経ちました」と言及。「熊本地震を経て、備えの大切さやいつも見ていた景色が決して当たり前ではないことを教えてもらいました」とつづり、現地の写真を複数アップした。「私は被災者ではないけれど実家が半壊して家族は車中泊という怖い日々を過ごしていました」