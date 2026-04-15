10年以上にわたり成長を続け、ウインナー市場で首位を争うブランドに上り詰めたプリマハムのロングセラー「香薫あらびきポーク」。俳優の原菜乃華さんを起用した新TVCMを4月20日から放映開始する。「香薫は来年で発売から25年。最初の10年ほどは販売に変化がなかったが、15年以降は毎年伸びて昨年の売上は当初の7倍に。単品としては業界でもかなり目立つ商品になってきた」。13日に行われたCM発表会で、同社の千葉尚登会長が語