世界第3位のAndroidアプリストアを自称するAptoideが「GoogleがAndroidアプリの配信においてイノベーションと価格競争を阻害している」と主張し、Googleに対して訴訟を提起しました。Google sued by rival app store Aptoide over alleged monopoly | Reutershttps://www.reuters.com/legal/litigation/google-sued-by-rival-app-store-aptoide-over-alleged-monopoly-2026-04-14/Aptoide Takes Google to Court Over Alleged Andr