お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（42）が、パーソナリティーを務める14日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。海外旅行先での“恋”について語った。ゲストに迎えたタレント菊地亜美が英語学習に取り組んでいるという話題から、海外旅行先でのコミュニケーションの取り方について「どうしてるんですか？いつも海外旅行の時」と質問を受けた。バービーは「どんどんスキルは落ちていってる