言語学者で明治大学教授、堀田秀吾氏の著書『ハーバード、スタンフォード、科学的に証明された時間をムダにしない人の習慣』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は「仕事の優先順位の付け方」について、学術的な知見を交えながら解説します。重要な仕事を後回しにする原因は「脳のクセ」だった！午前中の数時間、気づけば「雑務」で終わっていませんか？メールを返信し、チャットでチーム