言語学者で明治大学教授、堀田秀吾氏の著書『ハーバード、スタンフォード、科学的に証明された時間をムダにしない人の習慣』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は「仕事の優先順位の付け方」について、学術的な知見を交えながら解説します。

重要な仕事を後回しにする原因は

「脳のクセ」だった！

午前中の数時間、気づけば「雑務」で終わっていませんか？

メールを返信し、チャットでチームに返答し、請求書をパラパラとチェック。簡単な作業を先に片づけているうちに午前中が終わり、重要なタスクは手つかずのまま。そんな経験がある人は、少なくないはずです。

このように、重要な仕事ほど後回しにしてしまう原因は、実は脳のクセにあります。

人の脳には「やらなければならないこと」を一時的に記憶するワーキングメモリがあります。このワーキングメモリにタスクが残っていると、脳はそれを「処理しなければならない対象」として意識し続け、負荷を感じます。これを認知的負荷といいます。

そして脳は、認知的負荷から逃れるために、「一つでもタスクを減らしたい」と感じるのです。

時間のかかる重要な仕事と、すぐ終わる簡単な仕事を同時に与えられたとき、早くタスクが減ることを優先し、簡単な仕事から片づけようとする。これは脳の自然な反応であり、ペンシルバニア州立大学のローゼンバウムらの実験でも確認されています。

おそらくみなさんの中にも、時間のかかる重要なタスクと、簡単にできるさほど重要でないタスクを同時に与えられたとき、「認知したタスクからさっさと終わらせたい」「時間がかかるけど、大事なことをやる前に、それ以外のタスクをすべて片づけてしまいたい」と思う人がいらっしゃるのではないでしょうか。

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