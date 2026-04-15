【週刊少年マガジン 20号】 4月15日 発売 価格：400円 書影はAmazonの商品ページより 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 20号」を本日4月15日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙&巻頭グラビアには、櫻坂46の守屋麗奈さんが登場。また巻中グラビアには谷口愛季さん、巻末グラビアには浅井恋乃未さんも登場する。 巻