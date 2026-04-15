映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』には、ヨッシーやクッパJr.、ロゼッタ、フォックス・マクラウドといった新たな人気キャラクターが登場する。アフレコを務めたキャスト陣が「ヨッシーの目は1つなのか2つなのか」という斜め上の議論で大盛り上がりしている。 マリオ役のクリス・プラット、ルイージ役のチャーリー・デイ、そして本作よりジョ