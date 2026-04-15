先住猫と後からお迎えした子猫の相性が良すぎて...あまりにも仲睦まじい姿が可愛すぎて尊いと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万回表示を突破し、2000件ものいいねが寄せられました。いったいどれくらい仲が良いというのでしょうか。 【動画：新入り子猫と先住猫の相性が良すぎた結果…あまりにも仲睦まじい『2匹の様子』】 まさに運命 Xアカウント「てんママ」に投稿されたのは、猫の『く