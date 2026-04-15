先住猫と後からお迎えした子猫の相性が良すぎて...あまりにも仲睦まじい姿が可愛すぎて尊いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万回表示を突破し、2000件ものいいねが寄せられました。いったいどれくらい仲が良いというのでしょうか。

【動画：新入り子猫と先住猫の相性が良すぎた結果…あまりにも仲睦まじい『2匹の様子』】

まさに運命

Xアカウント「てんママ」に投稿されたのは、猫の『くぅちゃん』と『ふくちゃん』。

くぅちゃんがお兄さんでふくちゃんは後からお迎えした子なのだとか。ふくちゃんが子猫の頃は、くぅちゃんとはどのような関係だったのでしょうか。

子猫の頃のふくちゃんはくぅちゃんの半分くらいの大きさだったそう。ふくちゃんが爪とぎの中を探検しているのを、くぅちゃんが爪とぎの上から見ていたといいます。ふくちゃんが出てくるとくぅちゃんが手で軽くちょいちょいとして、耳のあたりを優しく噛んでいる様子が見られました。気にかけてあげているのでしょう。新入りを可愛がってくれる優しいくぅちゃん。さらに驚きの行動があったのだとか。

なんとくぅちゃんとふくちゃんはぴったりと体を寄せ合って、お互いの毛づくろいをしたそう。ふくちゃんがくぅちゃんのあごの下を舐めると、くぅちゃんもふくちゃんの体を舐めてあげたといいます。次第に順番にお互いのことを舐めてあげていたという２匹。飼い主さんによると「ふくが来て初日からコレでした」とのこと。きっと相性が良いのでしょうね。お互いの毛づくろいをするのは今も続いているのだとか。運命的に仲良しなくぅちゃんとふくちゃんなのでした。

相性最高な２匹

仲睦まじいくぅちゃんとふくちゃんの姿を見た方たちから「付き合いたてカップルみたい」「かわいい」などの声が寄せられていました。

ずっと仲良しな２匹を見て、飼い主さんのお家で一緒に暮らすようになったことは必然だったのかもしれないと感じました。

Xアカウント「てんママ」では、くぅちゃんとふくちゃんたちの愛らしい姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「てんママ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。