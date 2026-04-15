海外旅行先で事故や病気に見舞われると、現地の病院で治療を受けることがあります。このような場合、治療費や医療費控除の扱いがどのようになるのか気になるかもしれません。 今回のケースでは、子どもが海外旅行中にけがをして現地で病院にかかりましたが、やはり医療費控除の適用の有無が不安になっているようです。 本記事では、海外での治療費と医療費控除との関係について、また医療費の支払いや還元につ