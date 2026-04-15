鹿児島が投稿「本日のワンタッチパスポイントは灰の日ポイントとして＋100」鹿児島ユナイテッドFCは4月12日、J2・J3百年構想リーグ第10節でガイナーレ鳥取とホームで対戦した。3-1で勝利を収めたこの一戦で、試合前にクラブ公式Xがポストした写真が「世界中探しても稀なのでは？」など、話題を呼んでいた。午後2時キックオフだった試合のおよそ1時間半前、クラブは公式Xに「現在スタジアムにて降灰を確認しました」とポスト。