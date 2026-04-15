ダイソーの『フック（バス用マグネット、1個』は、100均でも数少ないお風呂で使える優秀グッズ。サビに強いゴム磁石を採用し、湿気の多い浴室でも安心して使えるのが◎ザラつきのある壁にも対応し、掃除グッズやボディケア用品をすっきり浮かせられます。リピ買い必至のマグネット収納アイテムなので、要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フック（バス用マグネット、1個）価格：￥110（税込）耐荷重（約）：